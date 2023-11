SportMediaset – Juve, undici procuratori indagati per “mandati fittizi”

L’edizione odierna del portale online, ha annunciato una nuova magagna in casa Juventus. La notizia da diverse ore sta facendo il giro del web: “Rapporti Juve – agenti, indagati 11 procuratori per “mandati fittizi”. “Nuovi sviluppi nell’ambito del secondo filone sportivo nato dall’inchiesta Prisma. I rapporti tra la Juve e undici agenti sono finiti sul tavolo della commissione federale che si occupa dei procuratori e i singoli casi verranno giudicati dal prossimo 22 dicembre.

Nel dettaglio l’accusa contestata è quella per “aver stipulato con la società Juventus contratti di mandato fittizi, ricevendo corrispettivi inesistenti, al fine di recuperare un credito precedentemente maturato e non contabilizzato, in violazione di plurime disposizioni disciplinari”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il Napoli segue Soumarè, il mediano vuole lasciare Siviglia

Del Genio: “Il 2-0 a Salerno aiuta nel percorso: perché non essere soddisfatti”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Inter, il comunicato su Pavard dopo l’infortunio