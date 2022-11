Kim: “La mia prima convocazione in Nazionale in un camion carico di pesce”

La storia di Kim Min Jae ha dell’incredibile. Il giovane difensore del Napoli, si è lasciato andare ad un retroscena clamoroso ai microfoni del quotidiano. Qui il racconto della sua prima convocazione in Nazionale.

Il camion messo a disposizione dalla sua famiglia, proprietaria di un ristorante, ha reso realizzabile il sogno di Kim, che è riuscito a prendere parte alla convocazione tramite un viaggio notturno in mare, accompagnato da suo padre.

“Il camion era davvero molto grande, circa 15-20 tonnellate”, dice Kim. “Aveva un serbatoio d’acqua dove potevano mettere il pesce fresco. Ricordo il giorno così chiaramente perché l’eccitazione era enorme. Mi è dispiaciuto solo che mio padre sia poi dovuto andare in un’altra città per portare del pesce. “Era la mia prima convocazione in Nazionale, ero molto giovane ed ero un po’ timido e mi vergognavo ad arrivare così. Gli altri ragazzi sono arrivati ​​con macchine normali. Ma è stata una storia molto bella per me. Sono vicino a mio padre e questi sono i momenti che mi hanno reso quello che sono”.

Fonte foto: Instagram @kiminjae3.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Moggi: “Calciopoli? La Juve ha vinto sul campo”

Belgio-Canada: le formazioni ufficiali, solo panchina per Mertens

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Città europea 2022 Academy of Urbanism, Trieste è prima