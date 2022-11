Kim nel mirino del Manchester United: il Napoli risponde

Secondo il Corriere dello Sport il difensore del Napoli Kim Min-Jae sarebbe nel mirino del Manchester United.

Il Manchester United sarebbe interessato al difensore del Napoli Kim Min-Jae. A riportare la notizia ci ha pensato il Corriere dello Sport, che ha parlato anche delle intenzioni del club azzurro.

“Di chiacchierate amichevoli tra il Direttore Sportivo Cristiano Giuntoli e il suo entourage, invece, ce ne sono già state: la clausola rescissoria valida per l’estero inserita nel suo contratto, ed esercitabile tra il 1° e il 15 luglio a cominciare dall’estate 2023, è un pericolo. Inutile negarlo. E sebbene il valore base di 50 milioni sia variabile, cioè crescente perché legato al fatturato dell’eventuale acquirente, il ds azzurro ha precisato che il Napoli è già proiettato alla ridiscussione dei termini. Ovvero: l’obiettivo è provare a eliminare la clausola. E sarebbe come vincere un Mondiale. Ci sono le attenzioni dello United. Non è un mistero che voglia pagare la clausola, ma neanche che il Napoli voglia ridiscutere il contratto provando ad allontanare i mostri. Altri tipi di mostri: quelli del mercato.”

Fonte foto: Instagram, @kiminjae3

