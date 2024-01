La Gazzetta dello Sport – Kiwior pista difficile, prende quota Perez dell’Udinese

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul mercato del Napoli. Sfumata definitivamente la pista per Radu Dragusin, altri profili sono entrati nelle grazie del club azzurro. Queste sono le valide alternative per la difesa di Mazzarri: “C’è allora da rimettersi al lavoro per colmare il vuoto dietro (ieri solo due centrali disponibili, con Juan Jesus recuperato all’ultimo): resiste il nome di Kiwior dell’Arsenal nei desiderata del club, ma i Gunners non aprono al prestito.

Così, occhio ancora all’asse Napoli-Udinese: nella trattativa per Samardzic, De Laurentiis ha fatto anche un sondaggio per Nehuen Perez, 23enne argentino molto veloce e smaliziato. Una nuova traccia di lavoro da seguire. Anche se fino a giugno l’argentino dovrebbe restare in Friuli”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Mazzarri non pensa alle dimissioni, è convinto di avere in mano il polso della situazione

Meluso: “Dobbiamo prenderci le nostre responsabilità. Da domani decideremo”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Il Milan torna a vincere. 3-0 all’Empoli