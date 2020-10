L’AVVERSARIO – Il Napoli incontra il Benevento nel derby campano

Il Napoli deve dimenticare in fretta la sconfitta rimediata in Europa League contro l’Az Alkmaar. Gli azzurri hanno bisogno di tornare in campo e lo faranno domenica nel match valevole per la quinta giornata di Serie A allo Stadio Comunale Ciro Vigorito nel derby contro il Benevento. A separare le due squadre ci sono solo due punti, ma ben 6 posizioni, con gli azzurri che occupano il quarto posto in classifica con 8 punti (-1 punto di penalizzazione) e gli uomini di Inzaghi, al decimo posto.

Il Benevento in campo

Il Benevento ha vinto due dei 4 match disputati finora in campionato, battendo la Sampdoria per 3-2 in casa dei blucerchiati e il Bologna per 1-0 nel match casalingo dello scorso 4 ottobre. Le sconfitte sono arrivate nel match di recupero della prima giornata di Serie A contro l’Inter (5-2) e nel match della scorsa giornata di campionato all’Olimpico contro la Roma (5-2), La difesa dei beneventini fa acqua da tutte le parti, sono infatti 12 le reti subite in appena 4 giornate, contro le 4 messe a segno. Questi numeri non devono però trarre in inganno, il Napoli non può permettersi di abbassare la guardia e rischiare che si ripeta ciò che è accaduto contro gli olandesi.

Le probabili formazioni del match

Benevento (4-3-3): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon; Ionita, Schiattarella, Dabo; Caprari, Lapadula, Iago Falque. All. F. Inzaghi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Viola, Moncini, Barba

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Ruiz, Bakayoko; Insigne, Mertens, Lozano; Osimhen. All. Gattuso

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Zielinski, Elmas

I precedenti

Sono solo 4 i precedenti tra Napoli e Benevento, soltanto due di questi in Serie A, con gli azzurri trionfanti in tutti gli incontri.

Ad arbitrare la partita sarà Doveri, sarà la partita numero 25 del Napoli arbitrata dal direttore di gara romano. Il parziale dei precedenti 24 match è di 13 vittorie azzurre, 7 pareggi e 4 sconfitte.

Alessandro Santacroce

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

PARTECIPA ALLA PRIMA EDIZIONE DI FANTAZZURRI, IL FANTACALCIO DEI TIFOSI DEL NAPOLI

Napoli sconfitto dall’AZ: il dubbio amletico di Gattuso

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB