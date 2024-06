Corriere dello Sport – Lobotka come Kvara e Di Lorenzo: fa parte degli incedibili

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’importanza di Stanislav Lobotka. Il giocatore, dopo gli Europei, tornerà a Napoli, alla corte di Conte: “Il Napoli, insomma, può respirare. Sia chiaro: anche Lobo rientra nella lista degli incedibili di Conte e non ci sarebbe discussione, come Kvara e Di Lorenzo non è sul mercato, ma quantomeno in questa fase già piena di storie tese e di comunicati infastiditi del club, godere di un po’ di ossigeno e di aria serena fa bene all’umore.

Anche Lobotka, tra l’altro, ha rinnovato prima dello scudetto fino al 2027 con opzione fino al 2028 fissata a favore del Napoli, ma sapere di non dover affrontare un altro caso scomodo offre la possibilità di concentrarsi esclusivamente sulle questioni in essere. Che sono già tante e anche molto importanti”.

