Lucarelli ironica sul ‘Miracolo di San Gennaro’: “Nel 2019 si sciolse e il 2020 è stato scoppiettante”

Lucarelli ironica sul ‘Miracolo di San Gennaro’

Lucarelli ironica sul ‘Miracolo di San Gennaro’, che per Napoli è un evento particolarmente importante. Quest’oggi, alle ore 12, sarebbe dovuto sciogliersi il sangue del patrono di Napoli, ma il miracolo non è avvenuto. Poche volte nella storia della città non si è compiuto il miracolo e tale evento per tradizione richiama eventi nefasti.

La notizia è spopolata sui social e qualche giornalista ha commentato l’avvenimento ed è il caso di Selvaggia Lucarelli. La giornalista e scrittrice, tramite le storie del suo profilo instagram, ha fatto dell’ironia.

“Peccato non si sia sciolto il sangue di San Gennaro, davvero un brutto presagio. Il 16 dicembre del 2019 si era sciolto e in effetti il 2020 è stato così scoppiettante“.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Avv. Pisani: “Facci e Sallusti immorali, indegni di parlare in TV: denunciati e attesi in tribunale”

Cessione Milik, strada in salita. Le richieste del polacco frenano gli acquirenti

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

“Conte cadrà ma il centrodestra non è pronto a governare” dice Giorgetti