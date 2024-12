Le pagelle – Lukaku è un problema serio: leggibile nei movimenti e non arriva mai al tiro

La performance di Romelu Lukaku è stata giudicata insufficiente. Il belga continua a non vedere la porta e a essere prevedibile nei movimenti.

La Gazzetta dello Sport, 5: “Problema serio: leggibile nei movimenti, non trova la profondità, non riesce a girarsi per puntare. E non calcia mai”.

Corriere dello Sport, 5: “Sculettate solite per fare da sponda. Ha solo aperto spazi, mai al tiro”.

Napoli-Lazio, le parole di Baroni dopo la gara

Conte: “Non sono dispiaciuto della prestazione, i ragazzi hanno dato tutto. La Lazio sta facendo benissimo”

