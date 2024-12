X – Ravezzani: “Serata da incubo per Conte! La Lazio ha una rosa inferiore al Napoli”

Il direttore di TeleLombardia, Fabio Ravezzani, è intervenuto sul proprio profilo social, per commentare la sconfitta del Napoli contro la Lazio: “Cadono i due pilastri della narrazione di Conte quando perde. La Lazio ha una rosa nettamente inferiore al Napoli, viene anch’essa da una stagione deludente e ha cambiato allenatore a luglio. Neanche l’arbitro non può essere chiamato in causa. Serata da incubo per Antonio“.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Lazio, le parole di Baroni dopo la gara

Conte: “Non sono dispiaciuto della prestazione, i ragazzi hanno dato tutto. La Lazio sta facendo benissimo”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Orso M91 abbattuto in Trentino: nuove polemiche