Lukaku spinge per avere Mertens. L’Inter offre un ricco contratto

I microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto in diretta Nicolò Schira, esperto di calciomercato e collega de Il Giornali. Il tema del suo intervento si è incentrato sulla situazione di Dries Mertens in azzurro, che sembra abbia attirato molte attenzioni su doi lui da parte di altri club. Ecco quanto dichiarato: “L’Inter è la vera minaccia per il Napoli nei discorsi legati a Mertens. Sul giocatore c’è anche il Monaco, che da tempo lo corteggia con un’offerta principesca. L’Inter però è un corteggiamento importante. Lukaku è un amico e compagno di nazionale di Dries, inoltre l’Inter ha un progetto ambizioso e ha messo sul tavolo un’offerta economicamente superiore a quella del Napoli, che era comunque una proposta importante da 4 milioni annui per altri due anni altri 2 milioni di bonus alla firma”.

