Giuffredi: “Ritorno di Sepe al Napoli? Non lo escludo e non credo sia impossibile”

Giuffredi: Sepe è un portiere che per caratteristiche piace tanto a Gattuso. Lui ha preferito Ospina a Meret perché è più bravo con i piedi, Sepe ha caratteristiche simili

A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”,è intervenuto Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Mario Rui, Hysaj e Di Lorenzo, per parlare anche di un eventuale ritorno di Sepe al Napoli.

Queste le sue parole:

SU GATTUSO

“Gattuso è stato bravo a trascinare tutta la squadra. Ha trovato un gruppo che ha subito capito che è un allenatore corretto, con passione, una persona rispettosa dei propri giocatori. A uno che si pone così i ragazzi danno il cuore e ti vengono dietro. Mario Rui con Gattuso ha un buon rapporto ma ogni tanto lo fa incazzare, quindi croce e delizia. E’ un ragazzo molto buono, solo che ogni tanto ha questo carattere che deve litigare con qualcuno, altrimenti non si trova bene. Gattuso lo stima tantissimo, nonostante magari qualche volta ci sia stato qualcosa che lo abbia fatto incavolare”.

GIUFFREDI SU HYSAJ

“Hysaj? È tornato sugli standard precedenti. Gattuso gli ha ridato fiducia, l’elemento migliore per far rendere un giocatore. Hysaj ha dimostrato di essere ancora il giocatore che era stato con Sarri”

SULLA RIPRESA DEL CAMPIONATO

“Ripresa? I giocatori vogliono riprendere a giocare a tutti i costi, è il loro lavoro. Stare a casa due mesi non è semplice ma sicuramente ci vuole più di un mese prima di riprendere. La voglia di tornare è tanta ma hanno bisogno di tempo per rimettere i motori in corsa. Cinque sostituzioni? Assolutamente sì, secondo me ci possono essere infortuni grossi, giocare 2 partite ogni 3 giorni con il caldo che ci sarà porterà tanti disagi. Più possibilità hai di utilizzare tutti e più cala il rischio di infortuni”.

GIUFFREDI SU SEPE AL NAPOLI

“Napoli su Sepe? Non lo escludo e non credo sia impossibile, se Meret va via. Perché è un portiere che per caratteristiche piace tanto a Gattuso. Lui ha preferito Ospina a Meret perché è più bravo con i piedi, Sepe ha caratteristiche simile. Tutti conoscono il valore di Sepe, sarebbe la cosa più facile, lo conoscono bene sia dal punto di vista umano che del calciatore. Sepe però ha anche tanti estimatori in Italia e all’estero, è uno dei 5 migiori portieri italiani”.

DI LORENZO AGLI EUROPEI?

“Di Lorenzo sugli Europei? Innanzitutto credo che ci sarebbe andato, non doveva più convincere nessuno e se il suo rendimento sarà questo ci andrà anche nel 2021. I giocatori come lui non devono temere nulla, se continuerà a esprimere le sue qualità nessuno gli toglierà quanto espresso in campo”.

SU CONTI

”Telefonate per Conti? In questi giorni del mercato non ne parliamo proprio, la situazione è un po’ anomala. Conti ha due anni di contratto al Milan, quest’anno ha iniziato a far vedere a sprazzi quello che era il Conti dell’Atalanta. L’anno prossimo ci aspettiamo che torni al 100%, poi vedremo da qui all’estate quello che succederà”. Conclude Giuffredi.

