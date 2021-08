Luperto all’Empoli, ecco quanto potrebbe incassare il Napoli tra un anno

Sebastiano Luperto è un nuovo giocatore dell’Empoli e la Gazzetta dello Sport riporta la cifra che il Napoli potrebbe incassare.

È di pochi fa la notizia del trasferimento all’Empoli di Sebastiano Luperto. La formula dell’affare è prestito con diritto di riscatto ed il Napoli tra un anno potrebbe incassare 3 milioni. A riportare la notizia è la Gazzetta dello Sport.

“Era da qualche giorno in città, si era già allenato con la squadra e adesso arriva l’ufficialità del ritorno di Sebastiano Luperto a Empoli. Prestito con diritto di riscatto dal Napoli fissato a circa 3 milioni per il suo cartellino. Potrebbe già giocare a fianco di Romagnoli domani in Coppa Italia contro il Vicenza. Lo ha voluto espressamente Andreazzoli che lo aveva già allenato a Empoli nel campionato di serie B vinto.”

