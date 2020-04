Maria Sharapova a sorpresa: “Questo è il mio numero, scrivetemi”

Maria Sharapova si trova in quarantena negli Stati Uniti. L’appello sui propri social: “Scrivetemi, questo è il mio numero…”

Maria Sharapova è una star del tennis anche ora che ha smesso, per il suo fascino e le sue iniziative pubblicitarie oltre che per i suoi successi in campo; ora, la tennista siberiana, ha riservato un colpo a sorpresa per i fan.

Con un messaggio via social dalla sua quarantena negli Stati Uniti, ha “regalato” il suo numero di telefono invitando tutti a mandarle un messaggio con pensieri dall’isolamento per l’emergenza Coronavirus, domande, e se possibile anche qualche buona ricetta per passare il tempo. Ecco cosa dice la Sharapova in un messaggio video postato su Instagram e Twitter: “Ho appena ricevuto un “310” (con riferimento al prefisso degli Stati Uniti). Mandate i vostri messaggi, risponderò a tutti. Ho capito quanto sia importante non perdere il contatto umano in questi giorni“.

