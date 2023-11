La Gazzetta dello Sport – Mazzarri, che differenza con Garcia! In conferenza senza freni.

L’edizione odierna del quotidiano, ha commentato la prima conferenza di Walter Mazzarri, alla guida della panchina del Napoli: “Cercherò di far giocare la squadra come sapeva fare perché lo scorso anno questi ragazzi con Spalletti hanno fatto un capolavoro. Hanno incantato in Italia ed in Europa, poi quando comprenderò meglio alcune cose penserò ad eventuali accorgimenti sul sistema di gioco. Un passaggio molto importante per entrare nella testa dei giocatori. Rudi Garcia come metodo aveva deciso di non parlare del passato recente, di ignorarlo, e questo non ha giovato per trovare il feeling con la squadra.

Quello che insegue invece Mazzarri con i suoi nuovi ragazzi. “Questa è la squadra più forte che abbia mai allenato. Però se son qui è perché l’ultima partita in casa si è persa. Per ambienti dove non c’è abitudine alla vittoria, il rischio è questo. Inconsciamente magari non rincorro più l’avversario… ci vuole più attenzione nei particolari. Ecco, con la mia esperienza farò capire i pericoli ai ragazzi. Questo è il mio compito”. Quello di un semplificatore, che deve entrare nella testa dei propri giocatori per evitare che si riempiano di problemi che poi si riflettono sul campo”.

