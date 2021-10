Mercato Napoli – Domenica al Maradona: osservato speciale di Giuntoli, Gleison Bremer

Mercato Napoli – Il club azzurro punta Gleison Bremer

Mercato Napoli – Domenica al Maradona in occasione della partita contro il Torino, il club azzurro avrà modo di pensare anche al mercato. Come riferisce Radio Kiss Kiss Napoli, al Maradona ci sarà un osservato speciale: Gleison Bremer. Il difensore granata piace al club azzurro, che dunque seguirà attentamente la sua prestazione, anche perché dovrà vedersela contro un cliente scomodissimo come Victor Osimhen. Sulle tracce di Bremer c’è anche il Barcellona.

