Mercato Napoli, individuato il sostituto di Lozano

Secondo il quotidiano Repubblica il Napoli avrebbe trovato il sostituto dell’attaccante Hirving Lozano, che potrebbe andare in Premier League.

Hirving Lozano potrebbe salutare il Napoli ed approdare in Premier League. Secondo l’edizione odierna di Repubblica l’attaccante messicano sarebbe attratto dal campionato inglese; d’altra parte il club azzurro avrebbe trovato il sostituto.

Ecco quanto riportato in merito:

“Il suo bilancio a Napoli è stato positivo, ma inferiore le aspettative iniziali considerando un investimento di oltre 40 milioni per acquistarlo dal Psv. Lozano si è specializzato sulla fascia destra (sulla mancina ha trovato prima Insigne e poi Kvaratskhelia) e ha perso molto dal punto di vista realizzativo. È stato comunque prezioso nella cavalcata tricolore perché ha dato molto in fase difensiva. Guadagna 4.5 milioni di euro e una cessione non è da escludere. Lozano ha cambiato procuratore da qualche mese (è assistito da un’agenzia inglese) e gli piacerebbe mettersi in evidenza in Premier League. Offerte non ne sono ancora arrivate, ci sono state voci di un suo ritorno in Olanda (sempre al Psv) oppure in Ligue 1 ma il problema è l’ingaggio alto del messicano. Se ne riparlerà a breve”. Il Napoli avrebbe già in mano l’alternativa: si tratta di Edon Zeghrova, 24enne attaccante del Lille e della nazionale kossovara, che adesso è finito pure nel mirino del Milan. La valutazione è di 15 milioni di euro.”

