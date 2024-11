Le pagelle – Meret, reattivo su Acerbi ma in ritardo su Calhanoglu. Salvato dai legni nella ripresa

Le pagelle di Alex Meret, dopo la gara fra Inter e Napoli:

La Gazzetta dello Sport, 6: “Respinta in stile Garella su Acerbi, ma non spinge sul missile di Calha, potente sì ma non irresistibile. Si riscatta in parte su Dimarco e Barella”.

Corriere dello Sport, 5.5: “Reattivo su Acerbi, che tira dal cuore dall’area. In ritardo, invece, su Calhanoglu: non lo vede calciare e così perde il tempo per respingere un tiro non imparabile. Salvato dai legni nella ripresa”.

