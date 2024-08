X – Moretto: “Betis accelera per Natan, ultimi contatti molto positivi”

Il giornalista ed esperto di mercato di Relevo, Matteo Moretto, è intervenuto sui social per confermare la trattativa tra Napoli e Betis Siviglia per la cessione di Natan. “Il Betis accelera per Natan del Napoli e approfitta del resto della concorrenza che cercava di convincere il giocatore. Gli ultimi contatti tra le parti sono stati molto positivi e il giocatore darebbe priorità al club biancoverde. La formula è quella di cessione con riscatto, resta da vedere se obbligatoria o meno“.

