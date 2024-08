The Athletic – Chelsea-Osimhen, la pista resta viva: si pensa al prestito con diritto di riscatto

Secondo l’edizione odierna del quotidiano online, il Chelsea mantiene viva la pista per Victor Osimhen. Nelle prossime ore la società presenterà la propria offerta al Napoli, e qualora dovesse essere accettata, il nigeriano potrebbe salutare la maglia azzurra. Tuttavia, le idee dei Blues non rispecchiano quelle del Napoli: si pensa a un possibile prestito con diritti di riscatto. È sicuramente una negoziazione complicata, strettamente legata all’interesse dei partenopei per Romelu Lukaku. Intanto il belga si allena a parte, e desidera ritornare alla corte del suo allenatore preferito, Antonio Conte.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

