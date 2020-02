Napoli, a rischio rinnovo anche il polacco Zielinski

Napoli – Questione rinnovi, sono tre i giocatori a rischio: Zielinski, Allan e Milik

Napoli – La questione sui rinnovi dei calciatori è sempre aperta. La stagione di transizione per il Napoli, tra esoneri, multe e malcontenti, sembra essere arrivata al capolinea. L’edizione de Il Mattino prova a fare il punto della situazione; molti rischiano di non rinnovare e si prevede una vera e propria rivoluzione a giugno, tra questi quello del polacco Zielinski che, con Gattuso, sembra aver trovato la giusta collocazione in campo.

A breve termine sono previsti molteplici incontri tra la società, i calciatori e i rispettivi procuratori. Quella che si sta stilando in casa azzurra è un progetto dettagliato sui rinnovi: si partirà dalla disponibilità.

Ad essere a rischio, al momento, sembrano tre delle pedine fondamentali del Napoli: oltre a Piotr Zielinski, rischia di non rinnovare anche l’altro polacco, Arek Milik e, soprattutto, il brasiliano Allan.

