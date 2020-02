Ultim’ora – Rinnovo Mertens, scende in campo Giuntoli

Ultim’ora – Il Napoli non vuole privarsi dell’attaccante e cerca di arrivare ad un accordo che metta d’accordo tutti

Ultim’ora – Il Napoli continua a tenere vivi i contatti con Dries Mertens per arrivare ad un accordo circa il rinnovo del contratto in scadenza a fine stagione. Il direttore sportivo dei partenopei, Cristiano Giuntoli, secondo quanto riferito dalla radio ufficiale, Radio Kiss Kiss Napoli, sarebbe sceso in campo per colmare la distanza, tutto ovviamente con la regia di Aurelio De Laurentiis, al quale, in ogni caso, spetterà l’ultima parola.

