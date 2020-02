Napoli-Barcellona sarà trasmessa in chiaro da mediaset

Ottima notizia per i tifosi

Napoli-Barcellona è sicuramente uno dei match più attesi di Febbraio, e arriva una buona notizia per i tifosi azzurri. Mediaset ha infatti annunciato quali delle sfide degli ottavi di finale trasmetterà in chiaro su Canale 5, e la scelta è ricaduta anche sulla sfida del San Paolo. Gli azzurri sfideranno Messi e compagni il 25 febbraio, in un match molto atteso dalla tifoseria partenopea pronta a godersi lo spettacolo. La scelta dell’emittente televisica farà sicuramente piacere a tutti quei tifosi sprovvisti di abbonamento alle pay-tv che potranno così godersi lo spettacolo in chiaro.

