Napoli, domani Petagna fa le visite mediche: i dettagli

Andrea Petagna è sempre più vicino al Napoli, il club azzurro e la Spal stanno limando in queste ore gli ultimi dettagli, prima di permettere al giocatore di sostenere le visite mediche. Le società stanno velocizzando la chiusura della trattativa, così da far svolgere i controlli al giocatore nella giornata di domani, essendo impossibile organizzarli per oggi.

Una volta chiusa l’operazione, Petagna rimarrà in prestito fino a giugno alla Spal, per dare una mano ai propri compagni a raggiungere l’obiettivo salvezza. Lo riporta Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale.

Potrebbe interessarti:

Calciomercato Napoli, Ricardo Rodriguez a un passo dal vestire l’azzurro

Kumbulla vicinissimo al Napoli.Tutti i dettagli

Zazzaroni: “Lozano? Ancelotti mi ha detto che lo riprenderebbe volentieri”

Calciomercato Napoli, Amrabat non ha ancora deciso. Novità per Kumbulla

Calciomercato Napoli, fra Tsimikas e il Napoli c’è un accordo di massima. Un solo problema blocca l’affare

Calciomercato Napoli, per Mateta c’è forte gradimento. Il Mainz vorrebbe Younes

Politano, a ore l’ufficialità

Massimo Mauro attacca Sarri: “Non si vede nulla del suo Napoli”

Denis non ci sta: “Il Bari ci ha rubato due partite”

Calciomercato Napoli – Tutto su Marega, centravanti del Porto

CONTENUTI EXTRA

Virus Cina: Giappone lo classifica come malattia infettiva

Georgina Rodriguez è arrivata a Sanremo: “Alloggio in un hotel a 3 stelle”

RICETTE – Genovese di polpo

Iscriviti al canale Telegram di ForzAzzurri