Napoli, Europa League: probabile maxi turn-over, Insigne dalla panchina

Potrebbero essere 7 i cambi di formazione rispetto agli 11 scesi in campo contro il Sassuolo

La squadra che scenderà in campo nel match di Europa League di stasera contro il Rijeka potrebbe avere un volto quasi completamente diverso da quello visto la scorsa giornata di campionato in occasione della sconfitta casalinga subita contro il Sassuolo. La Gazzetta dello Sport riporta nella sue edizione odierna di un massiccio turn-over, c’è il ritorno di Meret tra i pali, spazio anche per Maksimovic con Mario Rui sulla sinistra, sulla mediana Demme e Lobotka, con attacco composto da Elmas sulla sinistra e Petagna centravanti. Il capitano Lorenzo Insigne partirà con tutta probabilità dalla panchina, essendo appena tornato a disposizione di Gattuso dopo l’infortunio rimediato contro il Real Sociedad nella scorsa giornata del gruppo F.

