Napoli-Fiorentina, il San Paolo era deserto: i dati sono allucinanti

Napoli-Fiorentina è stato un altro colpo al cuore per tutti i tifosi partenopei. Per gli azzurri si tratta della quarta sconfitta consecutiva in casa. Il San Paolo sia per quanto mostrato ultimamente dagli azzurri e complici le polemiche sullo stadio ed il suo regolamento d’uso ha visto pochissimi tifosi recarsi a Fuorigrotta.

Sugli spalti infatti, erano presenti 22.219 spettatori per un incasso di 468.365,64 euro.

