Napoli, Younes vicino al Torino: la situazione

Napoli, Younes vicino al Torino: prima però serve la cessione di Iago Falque

L’edizione odierna di Tuttosport scrive in merito alla volontà da parte del Torino di accaparrarsi Amin Younes, calciatore tedesco in forza al Napoli che in questa stagione ha trovato pochissimo spazio con la maglia azzurra.

La formazione granata deve però prima liberarsi di Iago Falque, il calciatore spagnolo al momento blocca qualsiasi forma di trattativa, una volta ceduto la squadra di Mazzarri tenterà l’affondo decisivo per il calciatore partenopeo.

