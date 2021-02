Napoli, il fratello di Osimhen: “Senza assist non può fare gol”

Andrew Osimhen, fratello dell’attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte.

Durante la trasmissione di Raffaele Auriemma “Si gonfia la rete”, in onda su Radio Marte, Andrew Osimhen parla di suo fratello Victor. In particolare, il fratello dell’attaccante si sofferma sulle ultime notizie che sono circolate su Victor Osimhen.

“Osimhen è stato colui che ha portato nella città di Napoli la variante Covid? Lui non ha violato nessuna legge, sono stati i suoi parenti ad andare a trovarlo. Adesso sta bene.”

Un altro argomento trattato ha a che fare con la mancanza di gol dell’attaccante:

“Credo che il Napoli non giochi per lui, la squadra non riesce ad esaltare le qualità di Victor e se si continua così lui non può segnare quanto vuole. È stato comunque assente durante molte gare, ma da quando è tornato la squadra non lo ha messo in condizioni di esprimersi al meglio”.

