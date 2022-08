Pagelle Napoli-Monza, voti alti anche per Kim: ottimo esordio

Nella giornata di ieri Kim Min-Jae ha esordito con la maglia del Napoli, i quotidiani promuovono la sua prestazione.

In occasione della sfida tra Napoli e Monza il difensore Kim Min-Jae ha avuto modo di esordire con la maglia azzurra. La prestazione è stata davvero soddisfacente: il giocatore è stato infatti anche autore di una rete, quella del 4-0.

Di seguito le pagelle su Kim:

Tuttosport – 6,5: “Dietro a qualche incertezza, le stimmate del fuoriclasse. Primo gol in Italia e standing ovation.”

Corriere dello Sport – 7: “Si prende l’area e la tiene per sè, dominandola fisicamente. Poi va nell’altra e fa pure gol.”

Gazzetta dello Sport – 7: “Efficace in fase difensiva si proietta sui calcio d’angolo: sfiora un gol e alla fine lo fa. Che debutto al Maradona.”

Il Mattino – 7: “In terzo tempo, per poco non trova il gol con un colpo di testa. Certo, non mangia campo come faceva Koulibaly, ma sa sempre stare al suo posto, ordinato ed è difficile che quelli del Monza riescano a sorprenderlo. Interessante anche quando si propone in avanti, nella ripresa ha qualche pensiero in più. Poi di testa segna il 4-0.”

