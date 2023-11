Marino: “Tudor è il profilo adeguato al momento del Napoli: sul modulo vi dico”

Marino su Tudor come possibile nuovo tecnico del Napoli

Pierpaolo Marino, ex dirigente del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli di Tudor come possibile nuovo tecnico degli azzurri. Di seguito le dichiarazioni di Marino.

Marino:

“Non sono contento di aver avuto ragione su Garcia. Faccio valutazioni sulla base della mia esperienza, e quando le rendo pubbliche, lo faccio perchè la motivazione va ricercata nella possibilità di vivere dal di dentro il calcio. Ieri ho visto la partita con gli occhi del cuore e mi sono amareggiato. Il divario tecnico e della classifica non si è visto anche se il pari era il risultato più giusto. Con Tudor ho lavorato. Sono stato io a sceglierlo e a volerlo riconfermare ad Udine. Con oggettività e tranquillità ti dico che se il Napoli prende Tudor prende il meglio di ciò che c’è a disposizione in giro al momento. Sia umanamente che professionalmente è un profilo adeguato al momento del Napoli. E’ preparato. Scuola Gasperiniana. Non ha difficoltà a variare modulo.

Andreazzoli? A mente fredda forse lui avrebbe dovuto continuare il lavoro di Spalletti. De Laurentiis è un imprenditore ed è stato un antesignano nel calcio contemporaneo. Lui pretenderebbe sempre che 1+1 faccia 2. Nel calcio non è così: ci sono delle variabili infinite. Per dirla con una metafra: non è che il proprietario della clinica fa anche il chirurgo”.

