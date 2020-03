Reina shock: “Avevo i sintomi del Coronavirus ma non mi hanno fatto il tampone. Ora sto bene”

Pepe Reina, ex portiere del Napoli attualmente all’Aston Villa, crede di aver avuto il Coronavirus. Il portiere spagnolo ha raccontato la sua esperienza a Cadena Cope, la celebre emittente radiofonica spagnola, in un’intervista rilasciata nelle scorse ore.

“La scorsa settimana ho avuto tutti i sintomi del Coronavirus, sono stati giorni difficili in cui ho preso ogni tipo di precauzione per non contagiare chi vive con me. Qui non si fanno i test e questo non può che essere un problema, ma adesso sto bene. È dura, è come se mi fosse passato addosso un camion”.

