Rizzoli:”Interviste ad arbitri a fine gara? Potrebbero travisare le parole”

Il designatore degli arbitri Rizzoli parla dell’arbitraggio del dopo pandemia e delle interviste a fine gara degli arbitri

Il designatore degli arbitri, Nicola Rizzoli, ha rilasciato un interessante intervista ai microfoni di Sportmediaset. Si è parlato di come saranno gli arbitraggi alla ripresa, e della possibilità delle interviste a fine gare degli arbitri. Ecco quanto dichiarato:“Si potrà dialogare tranquillamente avendo rispetto per il direttore di gara: quindi confronto tra due persone, non uno contro quattro. Il rispetto parte proprio dalla distanza. Nella sala VAR ci saranno solo tre figure invece di quattro, così aumenteranno le distanze interpersonali. All’interno della cabina di regia, distanziati da plexiglass e con guanti e mascherine, ci saranno VAR, AVAR e operatore mentre lo spotter, che comunicava con la regia, rimarrà all’esterno. Spiegazioni a fine gara? Se poi le parole vengono travisate, allora questo non favorisce l’apertura delle comunicazioni”.

