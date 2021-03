Roma-Napoli: per la sfida all’Olimpico rientrano tre giocatori giallorossi

Il quotidiano Repubblica riporta che per la sfida tra Roma e Napoli, Fonseca può contare sul rientro di tre giocatori.

Roma-Napoli è sicuramente la sfida più attesa di questa giornata di campionato. La posta in gioco è altissima, poiché entrambe le squadre sono in piena corsa per un posto in Champions League. Per la partita che si svolgerà domenica sera allo Stadio Olimpico di Roma, la squadra giallorossa potrà affidarsi al rientro in campo di ben tre giocatori.

A rivelarlo è l’edizione romana di Repubblica:

“La gara sarà cruciale per il prosieguo della stagione, che vede la squadra di Fonseca lottare per un posto nella prossima Champions League. il tempo per preparare la gara è stato molto poco, visto che la Roma è tornata nella Capitale solo ieri, ma il tecnico portoghese cercherà di mettere in campo la migliore formazione possibile per invertire il trend contro le grandi. Per questo dal primo minuto in attacco pronti a partire Dzeko, Pellegrini e El Shaarawy.”

