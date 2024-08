X – Romano: “Tutto pronto per Gilmour, attende il via libera del Brighton”

Tutto pronto per Billy Gilmour, il centrocampista è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Napoli. Ne ha parlato il giornalista ed esperto di mercato, Fabrizio Romano: “Il Napoli è vicino a concludere l’affare per Billy Gilmour, ora che è tutto pronto sia per la società che per il giocatore. Nel frattempo, il Brighton sta portando avanti le trattative per Matt O’Riley, in quanto potrebbe presto finalizzare l’accordo con il Celtic. Gilmour, in attesa del via libera”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

