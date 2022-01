Schira: “Insigne? I veri capitani sono altri, incontra il Toronto a poche ore da Juve-Napoli”

L’esperto di mercato giudica sbagliata la scelta di Insigne di incontrarsi con il suo nuovo club a poche ore da Juve-Napoli

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, commenta tramite il suo profilo Twitter la scelta di Lorenzo Insigne di incontrarsi a Roma con gli emissari del Toronto per firmare il contratto che lo legherà al club canadese dal prossimo luglio. Il (presto ex) capitano azzurro ha deciso di mettere tutto nero s bianco a poche ore da Juve-Napoli, gara decisiva per le ambizioni Champions League di entrambi i club.

Questo il suo tweet:

Lorenzo #Insigne la sta preparando bene Juventus-Napoli: a meno di 48 ore dalla gara va a Roma per incontrare #TorontoFC. Ok i 💰 e nuovo contratto, ma timing inappropriato. Soprattutto alla vigilia di sfida cruciale e sentita. I veri capitani sono altri, altro che ‘core azzurro — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 4, 2022

