La Gazzetta dello Sport – Traoré osservato speciale: può arrivare gratis in estate.

L’ex attaccante del Barcellona, Adama Traoré è finito nel mirino del Napoli. Il 26enne è un bocconcino appetibile per gli azzurri che cercano un rinforzo in attacco ad effetto. Il ragazzo ha potenza fisica, forza esplosiva ma anche corsa e gamba, tutte caratteristiche necessarie per essere protagonisti di questo Napoli. Inoltre il suo contratto è in scadenza nel 2023 e l’operazione diventa sempre più una tentazione, poiché potrebbe arrivare a parametro zero.

Fonte foto: Instagram @adamatrd37

