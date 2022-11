Radio Kiss Kiss Napoli – Serve un vice Lobotka, Giuntoli pensa a Jashari.

Secondo la redazione radiofonica, il Napoli sarebbe molto attento ai giovani talenti durante questo Mondiale in Qatar, e sembrerebbe proprio che Giuntoli abbia scrutato in particolar modo la sfida tra Svizzera-Camerun. In primis per monitorare le condizioni di Anguissa, in secondo luogo per osservare un calciatore elvetico. Si tratta di Aardon Jashari, classe 2002 del Lucerna. Il centrocampista, mediano di piede mancino con una buona tecnica, è considerato tra i migliori nel panorama svizzero e nel Napoli sarebbe una valida alternativa a Stanislav Lobotka. Il suo valore di mercato ammonterebbe a 2,5 milioni di euro secondo il noto sito Transfermarkt.it.

Fonte foto: Instagram @ardonjashari

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il Napoli prepara quattro sfide amichevoli durante la sosta

Stadio Maradona scenario di Italia-Inghilterra: attesa ufficialità

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Bunker per nascondere latitanti e droga scoperti nel Napoletano