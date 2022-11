La Gazzetta dello Sport – Bernardeschi: “Kvaratskhelia? Il più forte della Serie A”.

L’ex Juve, Federico Berardeschi, attuale attaccante del Toronto ha espresso il suo parere sulla corsa scudetto:

“La Juve è in corsa totale e potenzialmente ha una rosa più forte del Napoli, che sta facendo cose pazzesche e ha un giocatore straordinario, Kvaratskhelia. Per me è il più forte della A, erano anni che non vedevo uno così completo: ha gamba, fisico, corsa e intelligenza, oltre alla personalità e una velocità devastante. Il Napoli faticherà a tenerlo in estate. Nelle ultime gare ho rivisto la vera Juve, blindata dietro e davanti ha troppa qualità per non riuscire a segnare. A gennaio con la rosa al completo sarà dura fermarla”.

