Ufficiale a Cagliari, Maran esonerato. Si pensa a Stramaccioni

I Sardi valutano anche la soluzione interna

Il Cagliari ha esonerato Rolando Maran, per il tecnico è stato fondamentale la lunga striscia di risultati negativi conditi da tre sconfitte consecutiva. Come riportato dai colleghi di SKY, la società sarda starebbe pensando ad una soluzione interna con Max Canzi attuale allenatore della primavera che dovrebbe essere promosso in prima squadra. Restano in corsa Guidolin e Stramaccioni con i quali ci sono stati contatti nelle ultime ore.

