ULTIM’ORA – Anche Napoli-Inter a rischio rinvio

Il rinvio di Napoli Inter oppure l’ipotesi di giocare a porte chiuse non sono scenari da scartare secondo il quotidiano:

“L’emergenza coronavirus non si ferma e potrebbero esserci effetti per Napoli-Inter, in programma giovedì al San Paolo. È stata rinviata Juve-Milan, l’altra semifinale di Coppa Italia e quindi si attendono disposizioni per il match di Fuorigrotta.

Due le ipotesi: rinvio anche in questo caso oppure porte chiuse. Le prossime ore saranno decisive. Stesso destino anche per Barcellona-Napoli, in programma il 18 marzo al Camp Nou. Il ministro della Salute spagnolo, Salvador Illa, sta pensando di chiudere al pubblico le partite contro le squadre italiane. La raccomandazione vale sicuramente per Valencia-Atalanta in Champions League e Getafe-Inter di Europa League, ma c’è una riflessione in atto pure per la sfida degli azzurri in Catalogna, valida per il ritorno degli ottavi di Champions League. Il Barcellona finora non ha ricevuto indicazioni neanche dall’Uefa e sta preparando la gara in maniera consueta, ma ci sono ancora due settimane per valutare la situazione e prendere una decisione ufficiale. “