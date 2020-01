VIDEO – Juventus arriva in hotel, l’accoglienza dei napoletani

E’ arrivato in hotel il pullman che trasporta la squadra della Juventus a Napoli. Calciomercato.com pubblica il video dell’accoglienza dei napoletani.

Accoglienza sentita da parte dei napoletani ma “sfugge” anche qualche parola d’affetto per mister. Sarri. Il portale riporta:

“Domani è la sera di Napoli-Juve. Domani è la sera del ritorno al San Paolo di Maurizio Sarri. Questa sera è arrivata la squadra bianconera in Campania, pronta a sfidare i ragazzi di Gattuso, che stanno faticando in campionato ma che sono volati in semifinale di finale di Coppa Italia con la vittoria sulla Lazio. E così sono stati accolti dai tifosi partenopei.

Grande ressa, intorno all’hotel dove alloggia la Juve, il Grand Hotel Parker’s in corso Vittorio Emanuele. Tanti insulti e cori contro il club bianconero. “M…e”, “Munnezza”, “Latrine” gli insulti piovuti da parte degli ultrà presenti. Qualche parola positiva, invece, nei confronti del grande ex, Maurizio Sarri: “Vai mister”, “Grande mister”. E oltre a questo, “problemi” anche per il pullman, che sbatte sul marciapiede e sulle transenne mentre fa manovra per entrare nel parcheggio dell’hotel, rischiando di colpire qualche tifoso. Vigilia movimentata…”

CLICCA QUI PER IL VIDEO

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Younes verso la Sampdoria, c’è l’accordo tra i club

Clamoroso, Raiola ha proposto Insigne all’Inter!

Gattuso: “Il mercato distrae, ma dobbiamo essere pronti per la Juve”

Gattuso attua un piano difensivo per Dybala: l’argentino non lo fa dormire la notte

Ti potrebbe interessare anche:

Autore Mario Scala Sono nato a San Giorgio a Cremano(NA) il 19/11/1983. Ho frequentato l’ITIS Alessandro Volta e nel 2002 diventato perito informatico. Nel 2006 ho conseguito la laurea breve in “Scienze organizzative e gestionali ad indirizzo marittimo e navale”. Risiedo attualmente in provincia di Massa Carrara. Fino a che avrò 36°C in corpo FORZA NAPOLI. See author's posts

Iscriviti al canale Telegram di ForzAzzurri