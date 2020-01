Younes verso la Sampdoria, c’è l’accordo tra i club

Sempre vivo l’asse di mercato tra Napoli e Fiorentina, dopo aver “sistemato” Tonelli chiuso l’accordo per il trasferimento di Younes in blucerchiato.

Younes ad un passo dalla Sampdoria:

l’edizione odierna di Tuttosport riporta in merito all’accordo raggiunto dalle due Società. Stando a quanto riportato dal quotidiano torinese, il tedesco starebbe valutando l’offerta del club genovese senza essersi sbilanciato sulla risposta. Nel corso della stagione l’impiego del Amin Younes è stato limitato e l’arrivo di Gattuso non ha cambiato la situazione. Su di lui ci sono anche Torino, Genoa e Parma ma, evidentemente, l’esterno d’attacco aspetta l’offerta giusta per lasciare la Serie A.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Clamoroso, Raiola ha proposto Insigne all’Inter!

Gattuso: “Il mercato distrae, ma dobbiamo essere pronti per la Juve”

Gattuso attua un piano difensivo per Dybala: l’argentino non lo fa dormire la notte

Ti potrebbe interessare anche:

Autore Mario Scala Sono nato a San Giorgio a Cremano(NA) il 19/11/1983. Ho frequentato l’ITIS Alessandro Volta e nel 2002 diventato perito informatico. Nel 2006 ho conseguito la laurea breve in “Scienze organizzative e gestionali ad indirizzo marittimo e navale”. Risiedo attualmente in provincia di Massa Carrara. Fino a che avrò 36°C in corpo FORZA NAPOLI. See author's posts

Iscriviti al canale Telegram di ForzAzzurri