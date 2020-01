Napoli, report allenamento ed i convocati di Gattuso

Napoli, terapie e lavoro personalizzato in campo per Ghoulam, Mertens e Koulibaly. Ospina non si è allenato per una gastroenterite

Il Napoli ha preparato il match contro la Juventus in programma domani al San Paolo alle ore 20.45, match valido per la 21esima giornata di Serie A. Come riporta il sito ufficiale del club, oggi si è svolta una seduta pomeridiana al Centro Tecnico.

La squadra si è allenata sui campi 2 e 3 iniziando la sessione con attivazione a secco. Successivamente esercitazioni tecnico tattiche, contrapposizioni di gioco, e chiusura con partitina a campo ridotto. Terapie e lavoro personalizzato in campo per Ghoulam, Mertens e Koulibaly. Terapie e lavoro personalizzato in palestra per Younes. Ospina non si è allenato per una gastroenterite.

QUESTI I CONVOCATI DI GATTUSO

Karnezis, Meret, Ospina, Di Lorenzo, Hysaj, Luperto, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Callejon, Insigne, Llorente, Lozano, Milik, Leandrinho.

