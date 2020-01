Onofri: ”Al Napoli mancava uno come Demme. Politano ottimo giocatore”

Onofri: Politano è un elemento che ha avuto un po’ meno di ciò che avrebbe meritato dalla carriera

Claudio Onofri, ex allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Onofri ha parlato -tra l’altro- del neo acquisto del Napoli, Demme e di Politano.

Queste le sue parole:

SU DEMME

”Gattuso non è solo un allenatore che dà grinta alla squadra. Il suo 4-3-3, vedrete, darà delle belle soddisfazioni al popolo napoletano. In una piazza importante, come quella di Napoli, serve la testa, la mentalità. Al Napoli mancava un giocatore come Demme. Ho sempre sostenuto che l’organico del Napoli non avesse un regista, ma nemmeno un incontrista, qualcuno che intercettasse i palloni, oltre ad Allan”

SU POLITANO

Politano? È davvero un ottimo giocatore. Si tratta di un combattente, uno che aiuta molto anche la retroguardia. È un elemento che ha avuto un po’ meno di ciò che avrebbe meritato dalla carriera. Giocando a destra, giocando con il mancino, può creare superiorità numerica, per le sovrapposizioni”. Conclude Onofri.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Clamoroso, Raiola ha proposto Insigne all’Inter!

Calciomercato Napoli – Politano potrebbe esordire già contro la Samp

Gattuso: “Il mercato distrae, ma dobbiamo essere pronti per la Juve”

Gattuso attua un piano difensivo per Dybala: l’argentino non lo fa dormire la notte

Napoli, la confessione di Sarri: “Mi insulteranno, ma non lo merito. Per me non sarà mai una partita normale”

CONTENUTI EXTRA

Persona travolta e uccisa da treno Fano

Michela Magalli, figlia di Giancarlo, dopo l’incidente del padre: “Uno spaghetto e passa la paura”

Ladro ucciso, Tribunale assolve oste

Autore Vincenzo Vitiello https://www.forzazzurri.net Napoletano di origine e milanese di adozione, segue tutto lo sport in generale ed il calcio in particolare. Oltre ad aver esercitato la professione di Docente di scuola media superiore, ha collaborato con alcune testate giornalistiche tra le quali: Tuttomercatoweb.com; TuttoJuve.com; Calciomercato.com; fondatore e Direttore Editoriale presso EuropaCalcio.it; fondatore e Direttore Editoriale presso CasaNapoli.Net See author's posts

Iscriviti al canale Telegram di ForzAzzurri