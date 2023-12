Zanoli, l’ex allenatore: “Fossi in lui andrei via”

L’ex allenatore del difensore del Napoli Alessandro Zanoli è intervenuto ai microfoni di “Radio Punto Nuovo”.

Giuseppe Angelini, ex allenatore del Napoli Primavera, dunque di Alessandro Zanoli, ha parlato proprio della situazione attuale del giovane. Angelini è infatti intervenuto nel corso della trasmissione “Punto Nuovo Sport Show”, in onda sulle frequenze di “Radio Punto Nuovo”.

Di seguito il suo pensiero a riguardo:

“Bisogna provare il ragazzo anche sulla fascia sinistra, ormai ha esperienza. Ha avuto la parentesi positiva con la Sampdoria ed ha mostrato a tutti qualità ed intelligenza, poi si sta allenando da tempo col Napoli e merita una possibilità anche come terzino sinistro. Sulla destra ha Di Lorenzo davanti, ma sulla sinistra ora mancano esterni di ruolo e merita un’occasione. A gennaio gli consiglierei di andar via, fare esperienza e accumulare minuti nelle gambe. In estate ho letto che tante squadre ci hanno provato per lui, anche lo Sporting di Lisbona. Fossi in lui, andrei anche all’estero per migliorare ancora. Restare in Italia per andare in squadre che lottano per non retrocedere, non ha molto senso e Alessandro merita un’opportunità diversa.”

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, Lombardo: “Osimhen in Marocco con il permesso del club, in tarda serata sarà già in città”

Juan Jesus in conferenza: “Domani daremo tutto, vogliamo vincere al Maradona”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Juventus, si crea l’asta per Iling-Junior