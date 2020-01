‘A Jucatella – Questa settimana occhi puntati sul San Paolo e sull’Olimpico

‘A Jucatella – Dopo i primi incontri valevoli per i quarti di finale di Coppa Italia, ritorna il campionato di serie A con due partite che promettono gol e spettacolo: il derby della Capitale, Roma-Lazio, e Napoli-Juventus, partita che è stata, negli ultimi anni, un importante bivio per la conquista dello scudetto. ForzAzzurri.net ha voluto focalizzare l’attenzione proprio su questi due match.

ECCO LE NOSTRE PROPOSTE

Roma-Lazio (domenica 26 gennaio ore 18:00)



Analisi ultime gare disputate:

I giallorossi hanno perso in casa della Juventus (1-3) uscendo dalla Coppa Italia mentre, nell’ultima gara di campionato, hanno espugnato il Marassi battendo il Genoa per 3 reti a 1. La Lazio è stata battuta dal Napoli al San Paolo (1-0) uscendo così dalla Coppa nazionale. In campionato, gli uomini di Inzaghi sono reduci dalla squillante vittoria, 5-1, sulla Sampdoria all’Olimpico.

Statistiche di campionato:

Dopo 20 partite, la Roma è quarta in classifica con 38 punti (11V-5N-4S) ha segnato ben 37 gol subendone 22. I biancocelesti, con una partita in meno, sono terzi con 45 punti (14V-3N-2S), hanno realizzato la bellezza di 46 gol ed hanno una difesa impenetrabile: solo 18 gol subiti.

Rendimento ultime partite:

I capitolini, in lotta per entrare nell’Europa dei grandi, negli ultimi cinque incontri di campionato, hanno ottenuto tre vittorie e due sconfitte. La Lazio ha un ruolino impressionante: è riuscita a vincere undici partite consecutive. Storico.

Il consiglio per questa scommessa

Dopo due sconfitte consecutive contro Toro e Juve, entrambe all’Olimpico, la Roma è andata a vincere sul campo del Genoa. Nonostante i tre gol realizzati, la squadra di Fonseca non è riuscita ad esprimersi al meglio, tant’è che le segnature sono arrivate grazie soprattutto ai disastri difensivi commessi dai grifoni. I biancocelesti, con le cinque sberle rifilate alla Sampdoria, hanno centrato l’undicesimo successo consecutivo e si sono portati a ridosso di Inter e Juventus. La Lazio gioca un gran calcio ma la sconfitta di Napoli potrebbe lanciare un campanellino d’allarme. Si prevede un derby dall’esito incerto ma sicuramente spettacolare.

ecco il nostro pronostico: GOL + OVER 2,5

Napoli-Juventus (domenica 26 gennaio ore 20:45)

Analisi ultime gare disputate:

Il Napoli ha eliminato la Lazio dei record dalla Coppa Italia. In campionato ha rimediato una sconfitta al San Paolo contro la Fiorentina (0-2) nell’ultima gara disputata. La Juventus ha eliminato la Roma in Coppa, battendola 3-1, mentre in campionato ha sconfitto il Parma col punteggio di 2-1.

Statistiche di campionato:

Gli azzurri sono undicesimi in classifica con 24 punti (6V-6N-8S) ed hanno un rapporto GF-GS identico: 28, infatti, sono il numero dei gol segnati e subiti. I bianconeri comandano la graduatoria con 51 punti (16V-3N-1S) hanno realizzato 39 gol mentre sono 19 quelli subiti.

Rendimento ultime partite:

La squadra di Gattuso ha ottenuto solo 3 punti (vittoria a Sassuolo) nelle ultime cinque. La Juventus ha una striscia “aperta” di vittorie avendo vinto le ultime 7 gare.

Il consiglio per questa scommessa

Napoli pietoso e la gara persa di domenica scorsa contro la Fiorentina al San Paolo ha portato a 4 le sconfitte nelle ultime cinque di campionato. La scintilla che doveva far scattare Gattuso, al momento, non c’è stata. I tre punti, sui quindici a disposizione, raccolti dopo l’esonero di Ancelotti, la dicono lunga sullo stato di forma fisica e mentale della squadra ma la vittoria in Coppa Italia, contro la Lazio dei record, può portare nuova energia in tutto l’ambiente, soprattutto per il big-match di domenica sera. La Juventus arriva all’appuntamento di domenica consapevole, nonostante tutto, di dover affrontare una gara tutt’altro che semplice. Le sette vittorie consecutive sono la prova della loro forza ma al San Paolo, tra azzurri e bianconeri, si è sempre giocato una partita “a parte”, che non tiene conto della classifica.

ecco il nostro pronostico: GOL + OVER 2,5

Antonio De Nigro

