‘A Jucatella – Questo week end ci focalizziamo su Juve-Cagliari e Roma-Toro

‘A jucatella: oggi proviamo “quota 2” con le partite di Roma e Juventus

‘A Jucatella – Dopo la lunga sosta natalizia, il campionato di serie A riparte con tante partite da seguire. Napoli-Inter sarà il big-match di giornata ma ForzAzzurri.net ha selezionato per voi altri due importantissimi incontri: Roma-Torino e Juventus-Cagliari.

ECCO LE PROPOSTE

Roma-Torino (5 gennaio ore 20:45)



Analisi ultime gare disputate:

La squadra capitolina, prima della sosta, è andata a vincere a Firenze con il netto punteggio di 4-1 mentre la squadra allenata da Mister Mazzarri ha capitolato in casa contro la Spal per 2 reti ad 1;

Statistiche di campionato:

Dopo 17 partite, la Roma è quarta in classifica con 35 punti (10V-5N-2S) ha segnato 33 gol e subito 17. Per contro, il Toro è decimo con 21 punti (6V-3N-8S), ha realizzato 22 gol e ne ha incassati 26.

Rendimento ultime partite:

La Roma nelle ultime gare ha collezionato 4 vittorie ed 1 pareggio, meglio ha fatto solo la Lazio con 5 vittorie su 5. I granata, nelle ultime 5, hanno perso 2 volte, vinto 2 e pareggiato 1.

Il consiglio per questa scommessa

La Roma sta attraversando un momento eccellente; i 13 punti nelle ultime 5 giornate di campionato, hanno portato i giallorossi in piena zona Champions League e a -7 da Inter e Juventus che guidano la classifica. Molto solida ed equilibrata in mezzo al campo è una squadra che al momento rasenta la perfezione tattica. Il Torino visto contro la Spal è stato imbarazzante. La squadra di Mister Mazzarri alterna prestazioni valide ad altre decisamente negative, evidenziando una evidente mancanza di continuità. Torino atteso domenica sera da un impegno durissimo allo Stadio Olimpico.

Il pronostico: 1X + MULTIGOL 2-5

Juventus-Cagliari (6 gennaio ore 15:00)

Analisi ultime gare disputate:

La formazione di Sarri, prima di festeggiare il Natale, ha vinto 2-1 a Genova contro la Sampdoria. I bianconeri, però, hanno chiuso male l’anno perdendo la finale di Supercoppa contro la Lazio. I sardi sono stati sconfitti ad Udine, 2-1;

Statistiche di campionato:

Dopo 17 partite di campionato, i bianconeri sono primi in classifica, a braccetto con l’Inter, con 42 punti (13V-3N-1S), 31 gol segnati e una difesa tra le meno battute: solo 17 gol subiti. Il Cagliari è sesto con 29 punti (8V-5N-4S) segna tantissimo (33 gol) e ha incassato 23 gol;

Rendimento ultime partite:

La Juventus ha vinto 3 incontri, pareggiandone 1 e perdendone 1. Gli isolani arrivano alla partita di Torino reduci da 2 sconfitte ed un pareggio.

Il consiglio per questa scommessa

La Vecchia Signora comanda la classifica di serie A ma ha subito qualche gol di troppo, un gioco non trascendentale tant’è che spesso sono le giocate dei suoi campioni a fare la differenza. Ha perso due partite nell’ultimo periodo ed entrambe contro la Lazio, sua bestia nera. La squadra di Maran si è letteralmente fermata e le 2 sconfitte consecutive, contro Udinese e Lazio, preoccupano non poco in vista dell’incontro con la Juventus.

ecco il pronostico: 1X + MULTIGOL 2-5

RICORDA: un giocatore responsabile cerca di tenere sempre il gioco sotto controllo, quindi:

• cerca di stabilire un limite di gioco e non oltrepassarlo mai!

• non chiedere mai denaro in prestito per giocare! Sarà sempre denaro perso!

• se decidi di mettere sul tavolo di gioco una somma di denaro, gioca solo quella somma!

Antonio De Nigro

