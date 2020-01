Gattuso può sorridere, recupera Fabian Ruiz

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Gattuso può sorridere.

Gattuso sta apprezzando i continui miglioramenti di Koulibaly e Fabian Ruiz appare pienamente recuperato per la sfida all’Inter:

“Si è rivisto sul campo, anche se soltanto per svolgere un lavoro personalizzato, ma tanto basta per alimentare la speranza che Kalidou Koulibaly possa essere lunedì protagonista della sfida contro la capolista Inter. Sia chiaro: il suo rientro in tempi così brevi rimane assai difficile, ma il senegalese sta provando ad accelerare per vedere come risponde la sua coscia destra “stirata” lo scorso 14 dicembre, in quel disastroso inizio contro il Parma.”

Annata segnata

“Una stagione che sembra maledetta per il forte centrale che ha risentito di una preparazione approssimativa per via della Coppa d’Africa. Qualche prestazione degna del suo livello – vedi le sfide al Liverpool – e tanti errori in campionato, cominciando dall’autogol decisivo in casa Juve, fino alla sciagurata scivolata col Parma, che lancia al gol Kulusevski. Gattuso osserva con attenzione i progressi del suo difensore e vuole recuperarlo al meglio

delle condizioni fisiche. Anche per questo motivo difficilmente Koulibaly sarà della partita lunedì. Al tempo stesso i suoi segnali di ripresa alimentano ottimismo in casa Napoli, visto che attualmente i difensori sono contati e difficilmente contro l’Inter potrà esserci una linea diversa da Di Lorenzo-Manolas-Luperto-Mario Rui. L’unica alternativa è Hysaj che potrebbe essere schierato a destra con Di Lorenzo accentrato e Luperto eventualmente in panchina. Intanto ha smaltito la febbre Fabian Ruiz, che dunque sarà della partita contro i nerazzurri.”

