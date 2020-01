Mercato Napoli – Rodriguez verso l’Olanda

Tweet on twitter

Share on facebook

Mercato Napoli – La Gazzetta dello Sport spiega come l’obiettivo azzurro per la fascia Rodriguez si stia allontanando.

Mercato Napoli – Il terzino del Milan potrebbe approdare nel club che ha lanciato Mertens e Lozano:

“I colloqui del Milan con il Psv e con l’entourage di Ricardo Rodriguez continuano e nel giro di un paio di giorni il club olandese dovrebbe formulare una proposta concreta per il terzino svizzero, che chiede spazio. Rodriguez ieri non ha preso parte alla partitella con la Rhodense perché non ha ancora del tutto recuperato dall’infortunio subito a Udine. Oggi svolgerà un allenamento personalizzato, nel frattempo la trattativa con gli olandesi prosegue.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Futuro in Bundesliga per Cristiano Ronaldo

Gattuso può sorridere, recuperato Fabian Ruiz

Clamoroso – De Laurentiis potrebbe vendere il Napoli!

Arek Milik – Accordo vicinissimo col Napoli fino al 2024

Il Napoli mette nel mirino Kumbulla del Verona

Calciomercato – De Laurentiis e il sogno Castrovilli

Radio Marte – Napoli rende omaggio a Pino Daniele

La Fiorentina si fa sotto per Politano, il Napoli è avvisato

Lobotka-Napoli – Le parti sono più vicine, si può chiudere

Rai Sport – Giuntoli non prenderà Vertonghen, ecco il motivo

Calciomercato – De Ligt potrebbe lasciare la Juventus

Juventus – Spina rinnovi, rischio partenza a parametro zero

Pardo: ”Per il Napoli è ancora possibile centrare la Champions”

Pistocchi sul VAR: “Hanno ucciso un sistema in coma”

Mario Rui: “Contro l’Inter saremo al 100%, vogliamo cambiare rotta! Pronti ad accogliere nuovi innesti. Il Barça? Un sogno affrontare i più forti!”

Juventus-Cagliari, streaming e tv: dove vedere la 18a giornata di Serie A

Calciomercato Napoli, spunta Igor per la difesa

Ti potrebbe interessare anche:

In Congo è in corso la più grande epidemia di morbillo del pianeta