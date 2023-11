Corriere dello Sport – ADL cercò di portare Allegri al Napoli, ma lui stesso gli suggerì Spalletti.

L’edizione odierna del quotidiano, ha svelato un retroscena sull’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. Ivan Zazzaroni, specificatamente nel suo editoriale, ha raccontato la vicenda: “Florentino Perez tentò per ben due volte di portarlo al Real Madrid e in entrambe le occasioni si sentì rispondere di no (cazzata cosmica di Max); Aurelio De Laurentiis lo cercò (di nuovo) prima di Spalletti, i due si incrociarono spesso e alla fine fu il Nostro a suggerire al presidente del Napoli di puntare su Luciano («è il migliore in circolazione, prenda lui»)”.

