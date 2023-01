Sky Sport – Affare Bereszynski: riscatto fissato a 1,8mln in favore del Napoli.

Napoli e Sampdoria hanno definitivamente chiuso l’affare, che prevede lo scambio tra Zanoli e Bereszynski in prestito. Oggi Bartosz ha lasciato Genova, pronto a salutare momentaneamente la Sampdoria e volare a Napoli, dove sosterà per i prossimi sei mesi. Secondo il sito online, l’operazione tra i due club è totalmente chiusa, sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 1,8 milioni di euro, in favore della società partenopea.

Fonte foto: Instagram @sampdoria

